عددهم يقارب 24 ألفًا.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ67 من طلاب جامعة الإمام

من جانبه، قال عميد القبول والتسجيل، الدكتور سليمان العنقري: "شرفت الجامعة هذا العام بتخريج (23.852) طالبًا وطالبة منتظمين، و(6.466) طالبًا وطالبة منتسبين، سيسهمون -بعون الله- في نهضة بلدهم ورقيها.. مضيفًا: "جامعة الإمام أقامت أكثر من (255) برنامجًا تأهيليًّا، شملت دورات وورش عمل، وحاضنات أعمال، ومسابقات محلية ودولية، وتسجيل براءات اختراع؛ لتأهيل الخريجين التأهيل الأمثل لسوق العمل. كما أسهمت تلك البرامج في إكساب خريج الجامعة كل ما يؤهله باقتدار للإسهام بسخاء في نهضة بلادنا الغالية، حتى ارتفعت نِسَب توظيف خريجي الجامعة في سوق العمل المحلية إلى نحو 60% العام الماضي".