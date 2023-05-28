عددهم يقارب 24 ألفًا.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ67 من طلاب جامعة الإمام

رعى أمس أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة الـ67 من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المتوقع تخرجهم في مختلف المراحل بالجامعة للعام الجامعي 1444هـ، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.
وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدأ بالقرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين. وألقى الخريج بندر بن حميد المطيري كلمة الخريجين، أكد فيها استشعارهم المسؤولية تجاه دينهم أولاً، ثم قيادتهم ووطنهم ومجتمعهم، بعد أن نهلوا من معين العلم. كما قدم التهنئة لزملائه الخريجين على ما وصلوا إليه من إنجاز علمي، يستحق التقدير والثناء.. مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة الرياض على تشريفه ورعايته الحفل.
من جانبه، قال رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري: "وافر الشكر وعظيم التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما غير المحدود للتعليم، والاهتمام بتنمية الإنسان السعودي، والاستثمار في قدراته وإمكاناته". كما قدم معاليه بالغ الشكر والتقدير لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على رعايته الكريمة، ومشاركته أبناءه الخريجين فرحتهم.
وأضاف: "جامعة الإمام لم يكن لها أن تسير نحو التطور والتميز في جميع المجالات، ولاسيما في المخرجات النوعية، لولا فضل الله -سبحانه وتعالى-، ثم الدعم السخي المتواصل من قيادتنا الحكيمة".
من جانبه، قال عميد القبول والتسجيل، الدكتور سليمان العنقري: "شرفت الجامعة هذا العام بتخريج (23.852) طالبًا وطالبة منتظمين، و(6.466) طالبًا وطالبة منتسبين، سيسهمون -بعون الله- في نهضة بلدهم ورقيها.. مضيفًا: "جامعة الإمام أقامت أكثر من (255) برنامجًا تأهيليًّا، شملت دورات وورش عمل، وحاضنات أعمال، ومسابقات محلية ودولية، وتسجيل براءات اختراع؛ لتأهيل الخريجين التأهيل الأمثل لسوق العمل. كما أسهمت تلك البرامج في إكساب خريج الجامعة كل ما يؤهله باقتدار للإسهام بسخاء في نهضة بلادنا الغالية، حتى ارتفعت نِسَب توظيف خريجي الجامعة في سوق العمل المحلية إلى نحو 60% العام الماضي".
عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا بعنوان "حكاية وطن"، ثم كرم الأمير الطلاب الأوائل.
وفي نهاية الحفل تسلم أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التُقطت الصور التذكارية.