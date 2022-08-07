"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران والباحة وعسير وجازان والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ مثيرة للأتربة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، واستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، كما مازالت الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.