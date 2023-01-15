"ابن فهيد" وصيفًا لـ"نخبة النخبة" والثالث بـ"سيف الملك"

حقّق مالك "غصابات" رجل الأعمال حمدان بن عبدالله بن فهيد، المركز الثاني في مسابقة "نخبة النخبة" للون الوضح، والثالث بـ"سيف الملك"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.
جاء ذلك خلال مشاركته الأولى بمنقية مملوكة له دون إيجار، ضخّ فيها الملايين، ونافس بقوة، وحقق المراكز الأولى.
وأعرب حمدان بن فهيد عن سعادته بحصوله على هذه الألقاب في مشاركته الأولى، ودون إيجار بهذه النسخة القوية والصعبة، والآن "غصابات" بطلة في الأشواط الملكية.
ووعد "ابن فهيد" جمهوره بالحضور في النسخ المقبلة؛ لتحقيق الألقاب في لون الوضح الذي يشهد مشاركة تنافسية قوية من ملاك الإبل المعروفين.
وثمّن الرعاية والدعم الكبير من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل لمهرجان المؤسس، حتى وصل لمكانة يفتخر بها أهل الإبل أمام نظرائهم في كل الدول بمهرجان أصبح أيقونة لمهرجانات العالم.
كما قدّم "ابن فهيد" الشكر لرئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، وكل العاملين في النادي على النجاح والمظهر المشرّف الذي يظهر به، ويسعد جميع المشاركين بالمهرجان، ويحفزهم بالحضور سنويًا؛ للمنافسة على جوائز المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في النسخ المقبلة، بإذن الله تعالى.