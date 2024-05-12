"الرويلي" يبحث مع رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناني فرص تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

بحث رئيسُ هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني في جمهورية اليونان الفريق الأول ديميتروس خوبيز؛ علاقاتِ التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين.
واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، اليوم؛ أوجهَ التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة قد استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني في جمهورية اليونان، وأُقيمت لمعاليه مراسم استقبال رسمية، جرى خلالها استعراض حرس الشرف، وعزف سلام الفريق.
حضر المباحثاتِ ومراسم الاستقبال، عددٌ من قادة وضباط القوات المسلحة السعودية واليونانية.