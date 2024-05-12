"الرويلي" يبحث مع رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناني فرص تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، اليوم؛ أوجهَ التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.