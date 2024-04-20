زيادة الأمطار السنوية بنسبة "33%".. "أسباب الفيضانات المفاجئة بالخليج" تبلورها "كاوست"

وأشارت الدراسة إلى أن البنية التحتية في العديد من المناطق حول العالم غير مستعدّة لمثل هذه الظروف المناخية الشديدة كما هو الحال في شبه الجزيرة العربية، وسيكون لذلك تبعات كبيرة على الحياة، ليس فقط على مستوى الخسائر البشرية، بل أيضًا على الصعيد الاقتصادي من تعطل الطرق والخدمات وإلغاء الرحلات الجوية، وغيرها.