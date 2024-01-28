مكة.. "السياحة" تغلق 283 منشأة غير مرخصة وتضبط 4 فنادق زاولت نشاطها بعد الإغلاق

وشددت على ضرورة التزام مَرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل؛ لافتةً إلى أن اللوائح والمعايير التي أقرتها تنص على وجوب تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وبناءً عليها تتضمن أحكامًا واشتراطات تُحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة، وترفع من مستوى جودتها، وتضمن سلامة الزوار والسياح؛ بما ينعكس إيجابًا في تطوير القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح؛ منوهةً في هذا الصدد بأنها لن تتوانَ في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة، على المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بإصدار التراخيص اللازمة.