كيماويات سعودية وسيارات يابانية.. تعرف على أشهر السلع المتبادلة بين الرياض وطوكيو

تُعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، إضافة إلى خامات ومعادن، وخبث ورماد، أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى اليابان، بينما يُعد المطاط ومصنوعاته، والمصنوعات من الحديد أو الفولاذ، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها أهم السلع التي تستوردها المملكة من اليابان.