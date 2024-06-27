شاهد.. الجفاف يغطي منتزه الثروة الوطني بالباحة والكلاب الضالة تتجول في أرجائه

يلف التصحر منتزه الثروة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة حتى بات اللون الأخضر شبه منعدمًا لمن يتواجد فيه أو يحاول الاستمتاع بجمال الأجواء فيه.
وتفصيلاً تجولت عدسة "سبق" اليوم في منتزه الثروة والذي بدأ اللون الأصفر وقد عم أغلب مواقع المتنزه وانقلبت المسطحات الخضراء إلى شبه تصحر وقد انقلبت إلى أحشاش جافة.
المتنزه والذي يعد متنفسًا لأهالي محافظة القرى انتشرت في أرجائه الكلاب الضالة، كما تساقطت عدد من الأعمدة في أحد المواقع.
وتناثر البساط الأخضر والموضوع بديلاً عن المسطحات الخضراء في المتنزه، وقد تمزقت وأحدثت تشوهًا بصريًا ملحوظًا وتكونت بالقرب من الجلسات.