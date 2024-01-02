"النيابة العامة: السجن سنتين وغرامة 400 ألف ريال لمن يغش بالمعادن الثمينة

وتفصيلاً قالت النيابة العامة: كل من غش أو خدع، أو خدع في لون، أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة، أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة، أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، يعاقب وفق نظام -المعادن الثمينة والأحجار الكريمة- بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.