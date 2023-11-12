"الرويلي" يرأس وفد المملكة باجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان القوات المسلحة بمجلس التعاون

كما رأس الرويلي وفد المملكة في اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بحضور رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، واطَّلعوا على ما تمَّ إنجازه، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.