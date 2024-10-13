"الرياض" من أسرع 10 مدن نمواً على وجه الأرض

ويظهر رسم بياني نشره موقع الإحصائيات العالمي "ستاتيستا Statista"، أن أربع مدن هندية تتصدّر المراكز العشرة الأولى، حيث تأتي بنغالورو في المركز الأول، تليها مدينة هو شي منه في فيتنام، ثم دلهي الهندية، والعاصمة السعودية ضمن هذه المراكز العشرة.