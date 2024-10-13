"الرياض" من أسرع 10 مدن نمواً على وجه الأرض

أظهرت دراسة حديثة أن مدينة الرياض حصلت على مرتبة بارزة كواحدة من أسرع 10 مدن نمواً على مستوى العالم، نتيجة للتطوّرَيْن العمراني والاقتصادي الملحوظَيْن اللذين تشهدهما العاصمة السعودية في السنوات الأخيرة.
ويظهر رسم بياني نشره موقع الإحصائيات العالمي "ستاتيستا Statista"، أن أربع مدن هندية تتصدّر المراكز العشرة الأولى، حيث تأتي بنغالورو في المركز الأول، تليها مدينة هو شي منه في فيتنام، ثم دلهي الهندية، والعاصمة السعودية ضمن هذه المراكز العشرة.
وتمّ تحديد هذه المدن ذات التطور السريع بحلول عام 2033، بناءً على مؤشرات قياس الثروة المتزايدة والاقتصادات المتوسعة وإمكانية التنمية الجديدة وتوسع الأعمال.
وتعد الزيادة السكانية جزءاً لا يتجزّأ من الأهداف الاقتصادية السعودية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة، فضلاً عن تحسين وسائل الراحة والخدمات لاستيعاب السكان المتزايدين، ومن خلال السكان العاملين، تتمتع البلاد بالفعل بمكانة قوية.
وتعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على قدرة الرياض على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس رؤية المملكة 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتعد العاصمة السعودية "الرياض" المدينة العربية الوحيدة في قائمة أسرع 10 مدن نمواً على وجه الأرض.