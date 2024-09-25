بالفيديو.. خادم الحرمين يحكي بصوته قصة تأسيس "بِر الرياض".. هنا كانت البداية

أنتجت جمعية البر بالرياض فيلمًا وثائقيًا تزامنًا مع فعاليات ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 94 سلطت الضوء فيه على مراحل العمل الخيري، ونشأة الجمعية على يد مؤسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي دعم مسيرتها، وتابع مراحل تطورها؛ لتنتقل الجمعية من مرحلة التأسيس والبناء إلى التميز في تقديم الخدمات.
ولتصل إلى مرحلة الريادة بما تقدمه من مشاريع وبرامج تجارب ومبادرات مبتكرة؛ لتواكب التطورات الحديثة في العمل المؤسسي والتنظيم الإداري.. كما وظفت التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية لخدمة المستفيد، وتسهيل التعامل مع الشركاء والداعمين.
ويُوثِّق الفيلم بقصة مروِّية مسيرة العمل الخيري في المملكة العربية السعودية منذ بدايات العمل الاجتماعي، الذي يشمل الحي بأكمله وللمحتاج منهم، ومع التطوُّر والتوسُّع في الأحياء والعمران أصبحت الحاجة مُلحَّة لإنشاء مؤسسات خيرية، تتولى التنظيم والترتيب؛ لتصل المساعدات بجميع أصنافها وفي المجالات كافة للأسر المستفيدة المسجلة والمستحقة للدعم.