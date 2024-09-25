بالفيديو.. خادم الحرمين يحكي بصوته قصة تأسيس "بِر الرياض".. هنا كانت البداية

أنتجت جمعية البر بالرياض فيلمًا وثائقيًا تزامنًا مع فعاليات ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 94 سلطت الضوء فيه على مراحل العمل الخيري، ونشأة الجمعية على يد مؤسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي دعم مسيرتها، وتابع مراحل تطورها؛ لتنتقل الجمعية من مرحلة التأسيس والبناء إلى التميز في تقديم الخدمات.