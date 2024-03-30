29427 رحلة إسعافية باشرتها فرق هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة

ورفعت الهيئة استعداداتها للعشر الأواخر في الحرم المكي الشريف لخدمة ضيوف الرحمن وتوظيف سائر الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة، بزيادة عدد الفرق الإسعافية والآليات في بعض المواقع المطلوبة في العشرة الأواخر من رمضان والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.