الشرقية كانت الأكثر مشاركة.. 1997 طالباً وطالبةً يفوزون بجوائز "كانجارو"

واحتلّت المنطقة الشرقية الأكثر في عدد المسجلين؛ حيث بلغوا 11613 طالباً وطالبةً، تلتها منطقة الرياض بـ10798، ثم منطقة مكة المكرمة 10289، بعد ذلك منطقة المدينة المنورة بـ5653، ثم منطقة جازان بـ4360، تلتها منطقة عسير بـ2156، ثم منطقة القصيم بـ1429، وبعدها منطقة الباحة بـ856، ثم منطقة نجران بـ855، ثم منطقة تبوك بـ684، تلتها منطقة الجوف بـ679، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ466، وأخيراً منطقة حائل بـ341 طالباً وطالبةً.