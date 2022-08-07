أكاديمية Apple للمطورين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تحتفل بخريجاتها

من جهتها، قالت عهود محمد النايل، مدير أكاديمية Apple للمطورين في الرياض: "تمثلت مهمتنا هذا العام في توفير الدعم الكامل لطموحات الطالبات التعليمية، أينما كانوا وأي مستوى قد وصلن إليه، وبغض النظر عن العمر أو المعارف التقنية أو الخلفية التعليمية. وقد حرصنا منذ البداية على تزويد كل طالبة في أكاديمية Apple للمطورين بالمعارف والمهارات الحالية ذات الصلة، لضمان بأن تكون بيئة تطوير التطبيقات المستقبيلية في المنطقة هي بيئة رائدة واستثنائية."