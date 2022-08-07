أكاديمية Apple للمطورين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تحتفل بخريجاتها

احتفلت أكاديمية Apple للمطورين في الرياض، التي تأسست العام الماضي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، اليوم بتخريج أول دفعة من طالباتها. ويهدف البرنامج المخصص للنساء على إعداد المشاركات وتمكينهن من الحصول على وظائف ذات الصلة باقتصاد تطبيقات iOS المتنامي.
قالت إيستر هار، رئيسة قسم تسويق المطورين العالميين في Apple: " في Apple، نؤمن بأن أي شخص يملك فكرة رائعة يجب أن تتاح له فرصة بناء تطبيق ومشاركته مع الأشخاص من جميع أنحاء العالم. وتستشرف السيدات المبدعات والمصممات والمبرمجات ورائدات الأعمال، اللواتي تخرجن اليوم من أكاديمية Apple للمطورين مستقبلاً مشرقاً. ونتطلع قُدماً لاستكشاف دورهن الحيوي في استثمار هذه المهارات والخبرات للمشاركة على نحو فعال في مسيرة النمو التي تشهدها المنطقة والعالم."
تعمل الأكاديمية على مساعدة المطوّرات ورائدات الأعمال في تأسيس مسارهن المهني في مجال اقتصاد التطبيقات، بالإضافة إلى دعم جهود المملكة واسعة النطاق لتمكين المرأة وإتاحة الفرص لها. فقد تلقت أكثر من 100 طالبة على مدار تسعة أشهر، علوم البرمجة والتصميم والتسويق والمهارات المهنية، حيث يتخرجن الآن مع مجموعة متكاملة من المهارات اللازمة للمشاركة في اقتصاد تطبيقات iOS وحتى تأسيس أعمالهن التجارية الخاصة.
من جهتها، قالت عهود محمد النايل، مدير أكاديمية Apple للمطورين في الرياض: "تمثلت مهمتنا هذا العام في توفير الدعم الكامل لطموحات الطالبات التعليمية، أينما كانوا وأي مستوى قد وصلن إليه، وبغض النظر عن العمر أو المعارف التقنية أو الخلفية التعليمية. وقد حرصنا منذ البداية على تزويد كل طالبة في أكاديمية Apple للمطورين بالمعارف والمهارات الحالية ذات الصلة، لضمان بأن تكون بيئة تطوير التطبيقات المستقبيلية في المنطقة هي بيئة رائدة واستثنائية."
وافتتحت الأكاديمية أبوابها لتوفير فرص التعلم الشخصي في فبراير، وتقع داخل حرم جامعة الأميرة نورة، أكبر جامعة نسائية في العالم، مقدمة للطالبات فرصة الوصول إلى مرافق علمية ذات مستوى عالمي، بما في ذلك دور السكن، والمرافق الرياضية، مع سهولة الوصول إلى مدينة الرياض.
وعلقت الطالبة سماح بامومين على مشاركتها قائلة: "بعد الوقت الذي أمضيته في الأكادمية، كلي فخر بمشاهدة تغيري وتطوري، فكل ما أحمله من شغف وكل التحديات التي واجهتها وتلك الجهود التي قد بذلتها ساعدتني على تحقيق هدفي. كما تمكنت بفضل فرص التعاون مع فرق عمل والشخصيات المختلفة من تعلم واكتساب العديد من المهارات الجديدة. ويسعدني أن أكون ضمن الدفعة الأولى لخريجات أكاديمية Apple للمطورين، وأتطلع للانطلاق في مسيرتي المهنية وتحقيق طموحاتي وأحلامي المستقبلية."
وكجزء من برنامج أكاديمية Apple للمطورين، شاركت الطالبات قبل تخرجهن في معرض وظائف للتواصل مع الشركات والحصول على فرص وظيفية أو إمكانات تمويلية.
وقال أحمد دولي، المدير التنفيذي لتطوير الأجهزة المحمولة في شركة عِلم، إحدى أكبر شركات التطوير في المملكة العربية السعودية، التي تقدم خدمات وحلول مخصصة للقطاعين الحكومي والخاص: "لقد كان حقاً شرفاً كبيراً لي أن أشهد كيف قدمت أكاديمية Apple للمطورين المطورين والمصممين ورجال الأعمال الذي يتمتعون بالمهارات العالية إلى سوق السعودية. فإن الحاجة في المملكة لتوظيف مطوري تطبيقات نظام iOS، الذي يعتبر أكثر منصات الهواتف المحمولة استخداماً في السعودية، تزداد بشكل مستمر. ويسعدنا التقدم بالشكر والتقدير لشركة Apple على مساهمتها القيمة في هذا الإطار، وإعداد المطورين للمساهمة في هذه المسيرة التطورية."
تقدم الأكاديمية دورة تمهيدية مدتها 30 يوماً إلى جانب برنامج الأكاديمية المكثف لمدة تسعة أشهر والذي يتعمق في البرمجة والمهارات المهنية. ويتم في إطار الدورات تدريس علوم البرمجة والتكنولوجيا والتصميم والمهارات المهنية مثل حل المشكلات والتواصل عبر التخصصات.
تمتلك Apple أكثر من عشرة مواقع لأكاديمية Apple للمطورين في جميع أنحاء العالم، وهي مخصصة لتوفير الأدوات والتدريب لرواد الأعمال والمطورين والمصممين الطموحين لإيجاد وخلق وظائف عبر اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر. ويواصل خريجو الأكاديمية تأسيس أعمالهم الخاصة، وإنشاء التطبيقات وبيعها عبر متجر App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهم.