البديوي يؤكّد التزام دول المجلس بالتنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي

أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ التزام دول مجلس التعاون بمواصلة جهودها لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في قمة المستقبل، أمس، في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79.
ونوَّه أن قمة المستقبل تُمثّل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتعزيز العمل المشترك، من خلال أطر متعدّدة الأطراف أكثر فعالية وتأثيرًا، ولا سيما في ظل التحديات التي تؤثر في التنمية المستدامة عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤشرات الدولية تظهر تباطؤًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث إن أكثر من 30% منها لم تحقّق تقدمًا يُذكر، ومع ذلك فقد وضعت دول مجلس التعاون التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، من خلال الرؤى الوطنية وبرامج العمل الخليجي المشترك، مما يعكس التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا، مؤكدًا أهمية الدور التنموي لدول المجلس من خلال الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 90 دولة حول العالم.
وأعرب "البديوي"؛ عن دعم مجلس التعاون مبدأ تعزيز السلام والأمن الدولي الوارد في ميثاق المستقبل، والتزام دول المجلس بحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول، لافتا النظر إلى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما شدّد على أهمية تعزيز النظام الدولي بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، داعيًا إلى تضافر الجهود لمواكبة التطورات وضمان تلبية هذه الاحتياجات، مؤكدًا أن مجلس التعاون على استعداد للتعاون مع جميع الأطراف لتنفيذ مخرجات قمة المستقبل.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى تطابق وجهات النظر بين مجلس التعاون وميثاق المستقبل فيما يتعلق بالأمن والسلم، حيث أطلقت دول المجلس أخيراً رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تتماشى مع ميثاق المستقبل؛ وتهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.