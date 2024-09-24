البديوي يؤكّد التزام دول المجلس بالتنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي

ونوَّه أن قمة المستقبل تُمثّل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتعزيز العمل المشترك، من خلال أطر متعدّدة الأطراف أكثر فعالية وتأثيرًا، ولا سيما في ظل التحديات التي تؤثر في التنمية المستدامة عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤشرات الدولية تظهر تباطؤًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث إن أكثر من 30% منها لم تحقّق تقدمًا يُذكر، ومع ذلك فقد وضعت دول مجلس التعاون التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، من خلال الرؤى الوطنية وبرامج العمل الخليجي المشترك، مما يعكس التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا، مؤكدًا أهمية الدور التنموي لدول المجلس من خلال الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 90 دولة حول العالم.