‫حزن بأبو عريش لوفاة "سطام" ضحية مكيّف المدرسة.. وأسرته تقرّر تشييعه عصراً

وبينت الأسرة، في وقتٍ سابق، أن "سطام" تعرّض لصعق كهربائي في مدرسته؛ حيث تمّ نقله للمستشفى عن طريق شقيقيه في سيارته الخاصة قبل أن تتعطل في الطريق وتحترق ليتم نقله عن طريق المارة قبل أن يدخل في غيبوبة.