‫حزن بأبو عريش لوفاة "سطام" ضحية مكيّف المدرسة.. وأسرته تقرّر تشييعه عصراً

علمت "سبق"، أن أسرة الطالب سلطان غازي فقيه؛ ضحية الصعق الكهربائي من مكيّف بساحة إحدى مدارس أبوعريش قبل 15 يوماً، والمتوفى فجر اليوم، قررت تشييع جثمانه عصر اليوم بعد إنهاء الإجراءات ذات العلاقة.
وخيم الحزن، اليوم الأحد، على زملاء الطالب بالمدرسة التي شهدت الحادثة المأساوية ومعلميه؛ بعد سماع خبر وفاته.
وكانت "سبق" قد انفردت اليوم بنشر خبر وفاة الطالب سطام بعد مضي أسبوعين على صعقه ودخوله في غيبوبة؛ حيث توقف قلبه فجر اليوم، وحاول الأطباء إنقاذه غير أن قضاء الله حل؛ لتعلن الأسرة نبأ وفاته.
وبينت الأسرة، في وقتٍ سابق، أن "سطام" تعرّض لصعق كهربائي في مدرسته؛ حيث تمّ نقله للمستشفى عن طريق شقيقيه في سيارته الخاصة قبل أن تتعطل في الطريق وتحترق ليتم نقله عن طريق المارة قبل أن يدخل في غيبوبة.
يُشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان كانت قد أنهت إجراءاتها حيال قضية الطالب سطام، الذي تعرَّض إلى صعق كهربائي في مدرسته.
وإلحاقًا للبيان الصادر من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، حول تعرُّض أحد طلابها إلى تماس كهربائي، أوضح المتحدث الرسمي بتعليم جازان رجاء العطاس؛ الجمعة، أن اللجان المكلّفة بتعليم جازان أنهت إجراءاتها المتعلقة بتفاصيل هذه الحادثة.
وكان المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي؛ قد أكّد جملة من العقوبات، شملت جميع مَن ثبت تقصيرهم، كما تمّت إحالة عددٍ منهم إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال ما يخصّها من إجراءات نظامية متبعة.
وأكّد المدير العام للتعليم بالمنطقة أهمية متابعة جميع اللجان في الإدارة والمكاتب والمدارس الخاصة إجراءات الأمن والسلامة والصيانة في المباني المدرسية، وضرورة قيامها بدورها الفعَّال؛ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.