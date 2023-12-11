في أولى مواجهات "فرسان التعليم".. "نخاع شوكي ومسجد" يمنحان الفوز لفريق الأحساء على "الحدود الشمالية"

واستثمر فريق فرسان الأحساء آلية احتساب النقاط في المسابقة لصالحه، عندما أجاب على سؤال في جولة القدية، رفع من درجاته إلى 15 درجة، على حساب فرسان الشمال الذين تراجعت حصيلتهم إلى 6 درجات، وتكرر المشهد مرة أخرى في جولة "نيوم" عندما فشل فرسان الشمال في الإجابة عن سؤال حول عمر اكتمال النخاع الشوكي لدى الطفل، ومرة ثالثة في جولة "روح السعودية" عندما تعرف فرسان الأحساء على الصورة المعروضة عليهم قبل اكتمال وضوحها أمامهم، وهي صورة جبال فيفا، وسوق عكاظ، فحصدوا عليهما 25 نقطة دفعة واحدة، في المقابل اكتفى فرسان الشمال بالتعرف على صورة واحدة لقصر المصمك، ولم ينجحوا في التعرف على صورة لمسجد قباء في المدينة المنورة، فخسروا 15 نقطة دفعة واحدة.