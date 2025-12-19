مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يدعم الحراك الاقتصادي والسياحي ويعزز مكانة الرياض كوجهة عالمية

ويمتد المهرجان على مدى 17 يومًا في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026، مستقطبًا صقارين وزوارًا من داخل المملكة وخارجها، بما ينعكس إيجابًا على قطاعات السياحة والضيافة والنقل والترفيه والأسواق المحلية.