رحبت بصمود الهدنة.. السعودية تقود اللجنة الخماسية لبحث الأوضاع الإنسانية والعسكرية باليمن

ولفتت اللجنة الخماسية إلى أن إصابات المدنيين المتعلقة بالنزاع حاليًا أغلبها بسبب الألغام الأرضية والذخائر التي لم تنفجر، ودعت إلى التعجيل في جهود إزالة الألغام، مشيرةً إلى عمل الأمم المتحدة بهذا الصدد. وأشادت اللجنة بجهود مشروع "مسام" لإزالة الألغام، وأعربت عن القلق لما يقال عن زراعة الحوثيين لألغام بحرية في البحر الأحمر قريبًا من الناقلة "صافر".