"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار من خفيفة إلى غزيرة وسيول وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والباحة والشمالية والشرقية وعسير وتبوك).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، وجريان السيول. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة لموجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على بدر وينبع والعلا والحناكية والمهد، وأمطارًا متوسطة على العيص والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وتبوك وتيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف والكامل ورهاط ومدركة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.