"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار من خفيفة إلى غزيرة وسيول وموجة حارة

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة لموجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على بدر وينبع والعلا والحناكية والمهد، وأمطارًا متوسطة على العيص والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.