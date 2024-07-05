بموروثها الشعبي.. "الجنبية" تستقطب زوّار الخيمة النجرانية

وتُعد "الجنبية" موروثاً أصيلاً يعكس إرثاً حضارياً للمنطقة تتوارثه الأجيال عبر مراحل التاريخ، ويعتبر جزءاً لا يتجزّأ من الهوية النجرانية، التي تعبّر عن أصالة وفن الأزياء الشعبية بالمنطقة، حيث لا يزال أهالي منطقة نجران، متشبثين بتاريخهم وأمجادهم من خلال الزي الشعبي المحلي الذي تُعد "الجنبية" إحدى سماته، لما يحمله من فخرٍ واعتزازٍ وقيمة للمكان، وإرثٍ مستلهمٍ من طبيعة التاريخ، ورمزٍ من الرموز الوطنية التي يعتز بها الفرد ويتوارثها عبر امتداد التاريخ.