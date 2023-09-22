أمراء ومسؤولون بحائل يهنئون القيادة بيوم الوطن الـ93

رفع عدد من المسؤولين في منطقة حائل، التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 93.
ورفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما لله - بمناسبة اليوم الوطني 93.
واستذكر بطولات المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله، والذي أسس وطناً شامخاً على أسس راسخة ومتينة ومن بعده أبناؤه الملوك الذين واصلوا المسيرة من بعده.
ونوه بالإنجازات التي تحققت في هذا العهد الميمون حتى أصبحت المملكة الأكثر نمواً في مجموعة العشرين، وتلعب دوراً ريادياً اقتصادياً من خلال الخدمات اللوجستية.
من جهته رفع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وقال: "يأتي اليوم الوطني الثالث والتسعون اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، واستذكاراً لتلك العلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين وقادتها".
وأضاف "الاحتفاء بهذا اليوم يبرز ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية خلال عصرها الحاضر من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية".
كما رفع وكيل إمارة منطقة حائل، عادل بن صالح آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 93 بشعاره الطموح "نحلم ونحقق".
وأشاد بالتطور الشامل الذي تعيشه المملكة في هذا العهد الميمون، مشيراً إلى النقلات النوعية في مشاريع وخدمات منطقة حائل ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبدعم القيادة الحكيمة، ومتابعة من أمير منطقة حائل ونائبه.
وقال رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، إن "اليـوم الوطـني، يـوم عظيم يستدعي الفخر والاعتزاز بذكرى توحيد هذه البلاد الطيبة المباركة على يدي جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-، الذي أرسى أركان الوحـدة الوطنية والبناء والتنمية، حتى أصبح الشعب شعباً واحداً في دولة موحدة، وخلفه من بعده أبناؤه الملوك البررة، فتعاهدوا الوطن بالرعاية والحفاظ على أمنه واستقراره واستمرار التنمية".
وأضاف "نحتفـي اليـوم بوطننـا، محافظين على قيمه العريقة وثرواته الخيّرة".
من جانبه، قال أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي: "يُعد اليوم الوطني الـ93 من أبرز وأهم الأيام، وهو أحد أهم المناسبات الوطنية التي نحتفل بها تعبيراً عن ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة، والود، والمحبة، والسلام، والتسامح، والوئام، والتآخي بين مختلف مكونات وفئات مجتمعنا، وتعبيراً صادقاً عن حبّنا لبعضنا البعض، ومدى محبتنا لمليكنا وقيادتنا الرشيدة".
وأضاف "في هذا اليوم نستذكر التقدم والازدهار والأمن والأمان، وأن قيادتنا الحكيمة تتابع عن كثب مختلف جوانب التنمية، وأوجه دعمها إضافة إلى تلمس حاجات المناطق المختلفة والمتعددة المتناثرة في أجزاء وطننا الغالي".
بدوره، قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية في منطقة حائل فريح العياد: "قبل 93 عاماً أنعم الله على شعب المملكة بأن اجتمعت قلوبهم وعقولهم على هدف سام وهو توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مما رسخ مشاعر الوفاء والحب والولاء لهذا الوطن المعطاء".
وأشار إلى أن "المملكة حققت خلال الـ93 عاماً الماضية منذ توحيدها قفزات كبيرة في التنمية على جميع المستويات والتحوّل إلى وحدةِ كلمة ووحدةِ وطن، ونتجت عنه أمةٌ لها مكانتها المرموقة حتى أضحت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمين تعيش مرحلة من التجديد والتحديث لكل مشاريع التنمية في ظل التمسُّك بالثوابت التي تنطلق من شرعنا الإسلامي المطهر وقيم عروبتنا الأصيلة".
بدوره، رفع عبدالله فرحان السعيّد رئيس مركز الودي بمنطقة حائل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة حلول اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 93.