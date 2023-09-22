أمراء ومسؤولون بحائل يهنئون القيادة بيوم الوطن الـ93

من جانبه، قال أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي: "يُعد اليوم الوطني الـ93 من أبرز وأهم الأيام، وهو أحد أهم المناسبات الوطنية التي نحتفل بها تعبيراً عن ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة، والود، والمحبة، والسلام، والتسامح، والوئام، والتآخي بين مختلف مكونات وفئات مجتمعنا، وتعبيراً صادقاً عن حبّنا لبعضنا البعض، ومدى محبتنا لمليكنا وقيادتنا الرشيدة".