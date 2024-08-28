"ساعي" لتطوير الأوقاف تُصدر أكثر من تسعين دراسة تعزّز الحوكمة وتدعم الوقف الصناعي والتعليمي

أصدرت "ساعي" لتطوير الأوقاف عددًا كبيرًا من البحوث والدراسات تجاوزت التسعين منتجًا، كان منها مؤخرًا ثمانية منتجات علمية، أربعة من تلك الدراسات تعالج عددًا من الإشكالات الإدارية في الأوقاف، والحوكمة؛ الأولى بعنوان "حوكمة علاقات الوقف ودورها في تطوير المؤسسات الوقفية"، والثانية بعنوان "تحفيز وتمكين الأوقاف الصناعية والتجارية - دراسة مقارنة"، والثالثة بعنوان "تحديات منظومة الأوقاف في المملكة العربية السعودية وسبل معالجتها"، والرابعة بعنوان "دور الأوقاف في دعم مؤسسات التعليم العالي".
كما أنّ من بين الدراسات دراستان فقهيتان؛ تناولت الأولى "استبدال الأوقاف المعاصرة.. دراسة تأصيلية تطبيقية"، والثانية "أحكام الوقف النقدي التنموي"، كما أصدرت العددين التاسع والعاشر من مجلة وقف المجلة العلمية المحكمة لدراسات الأوقاف.
يذكر أن "ساعي لتطوير الأوقاف" جهة غير ربحية، متخصصة في خدمة الوقف علميًّا، ونشر ثقافته وخدمة القائمين عليه والمستفيدين منه.