الملحق الديني بسفارة المملكة بإندونيسيا: المملكة أبهرت العالم وقبول واسع لمبادرة "طريق مكة"

وبيّن أن مبادرة "طريق مكة" لقيت قبولًا واسعًا بين أوساط المجتمع الإندونيسي، على المستويين الرسمي والشعبي؛ لما فيها من التسهيلات التي رسمت على محيا الحجاج البهجة والسرور؛ لما يقدمه القائمون على المبادرة بتنوع اختصاصاتهم بروحهم الطيبة وأخلاقهم العالية وحسن استقبالهم لمستفيدي المبادرة، الأمر الذي يثلج الصدر، وهذا ليس بغريب على أبناء المملكة.