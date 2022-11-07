"آل الشيخ": كلمة ولي العهد حدَّدت مسارات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحمل الخير للعالم

وكانت قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة قد انطلقت أمس برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في النسخة الثانية من المبادرة، وسط مشاركة كبيرة من رؤساء الدول.