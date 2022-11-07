"آل الشيخ": كلمة ولي العهد حدَّدت مسارات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحمل الخير للعالم

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة سمو ولي العهد في القمة الثانية لـمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالوضوح، وتحديد المستهدفات للمبادرة التي تحمل الخير للعالم، مشيدًا بالدور المميز الذي يبذله لتصدير الخير للعالم، وحمايته من كارثة مناخية.
وأضاف "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: كما حملت الكلمة الإعلان عن مجموعة من التعهدات للوصول إلى الأهداف المرجوة، وحماية العالم من تدهور خطير للمناخ، وتسريع وتيرة تطوير مصادر الطاقة النظيفة.
وكانت قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة قد انطلقت أمس برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في النسخة الثانية من المبادرة، وسط مشاركة كبيرة من رؤساء الدول.