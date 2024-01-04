المجلس الأعلى للقضاء يقرر إنشاء محكمة جزائية في حفر الباطن

ووافق المجلس على توجيه (30) قاضيًا للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهائهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة، واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافة لتسمية عدد من رؤساء المحاكم.