محليات

المجلس الأعلى للقضاء يقرر إنشاء محكمة جزائية في حفر الباطن

توجيه 30 قاضيًا للمحاكم الجزائية بعد إنهاء دبلوم العلوم القانونية
وليد بن محمد الصمعاني
وليد بن محمد الصمعاني

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماعُ مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم؛ حيث أصدر المجلس موافقته على الدراسة المتعلقة بإنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن، وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط؛ بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.

ووافق المجلس على توجيه (30) قاضيًا للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهائهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة، واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافة لتسمية عدد من رؤساء المحاكم.

المجلس الأعلى للقضاء
وليد الصمعاني

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