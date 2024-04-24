المفتي يستقبل "السديس" ويشيد بنجاحات رئاسة الشؤون الدينية للحرمين

واستعرض الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس لسماحة المفتي جهود الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التي قامت بها خلال شهر رمضان، إلى جانب استعدادات رئاسة الشؤون الدينية لندوة "فتوى الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" المرتقبة والتي ستُعقد في المدينة المنورة، فضلًا عن تقديم شرح موجز عن الخطة الاستراتيجية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية لبث رسالة الحرمين الوسطية للعالم بعدة لغات.