علامة EXEED تستعد للكشف عن طرازات MX و E01 و E02 في قمة المستخدمين العالمية

• الكشف عن ثلاث طرازات جديدة معًا: ستعرض قمة المستخدمين العالمية من EXEED ثلاث طرازات جديدة كلياًMX ، E01 و E02.

* تجربة المصنع وحلبة السباق: استكشف أداء قيادة إكسيد وجودتها المتميزة من خلال تجارب القيادة على حلبة السباق ورحلة المصنع الذكية.

• إنجاز جديد في تكنولوجيا سيارات الطاقة الجديدة: ستقدم EXEED لغتها التصميمية الجديدة وتقنية Texxeract NEV، مستعرضةً أحدث إنجازاتها في تقنيات الطاقة الجديدة.