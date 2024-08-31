متى لا تصبح الإشارة بالإصبع الأوسط جريمة تحرش؟.. قانوني يجيب بالأركان الـ3

وتابع: "أما الركن المعنوي فقد اشترط النظام لثبوت جريمة التحرش أن يكون القصد من الفعل ذا مدلول جنسي؛ مما يعني أنه لا يمكن اعتبار أي فعل أو قول أو إشارة على أنها تحرش إلا إذا ثبت أن الجاني قصد هذا المدلول. يمكن إثبات هذا القصد بطرق نظامية مختلفة، وغالبًا ما يتّضح من الظروف المحيطة بالفعل. على سبيل المثال إذا قام شخص بالإشارة بالإصبع الأوسط لفتاة في موقف غير مبرّر، قد يتمّ تكييف هذا الفعل كتحرش، بينما إذا كانت الإشارة نفسها صدرت في حالة غضب بعد حادث مروري قد يتم تكييفها كاعتداء بالسب والشتم وليس تحرشًا".