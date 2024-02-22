نائب وزير البيئة: اليوم نستذكر ملاحم التأسيس وتاريخ المجد والعز والرفعة

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن ذكرى يوم التأسيس تُعد مناسبة وطنية عزيزة إلى قلوبنا، نستذكر فيها بكل فخرٍ واعتزاز، التاريخ العريق لدولتنا المباركة، والذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون من المجد والعز والرِفعة، شهدت بلادنا خلالها تضحيات وبطولات وملاحم، شكّلت أساسًا متينًا لما نشهده الآن من استقرارٍ، وازدهارٍ، ونماء، في ظل هذا العهد الزاهر، والرؤية الطموحة، التي نفخر جميعًا بالعمل على تحقيق مستهدفاتها, للوصول إلى القمة، ووضع بلادنا في مقدمة دول العالم.