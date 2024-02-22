نائب وزير البيئة: اليوم نستذكر ملاحم التأسيس وتاريخ المجد والعز والرفعة

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن ذكرى يوم التأسيس تُعد مناسبة وطنية عزيزة إلى قلوبنا، نستذكر فيها بكل فخرٍ واعتزاز، التاريخ العريق لدولتنا المباركة، والذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون من المجد والعز والرِفعة، شهدت بلادنا خلالها تضحيات وبطولات وملاحم، شكّلت أساسًا متينًا لما نشهده الآن من استقرارٍ، وازدهارٍ، ونماء، في ظل هذا العهد الزاهر، والرؤية الطموحة، التي نفخر جميعًا بالعمل على تحقيق مستهدفاتها, للوصول إلى القمة، ووضع بلادنا في مقدمة دول العالم.
وبهذه المناسبة، رفع التهـنئة لخـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد عليها هذه المناسبة الغالية وهي تشهد المزيد من النماء والرخاء والتطور.