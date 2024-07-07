يضم 210 محطات... الرميح والمجلي يطلعان على محطة مشروع النقل العام ببريدة

اطلع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، يرافقه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي, اليوم, على محطة مشروع النقل العام بمدينة بريدة.
وأوضح أمين منطقة القصيم أن مشروع النقل العام في المنطقة يخدم شبكة خطوط مختلفة داخل كل من مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، وذلك عبر رحلات مجدولة ومنظمة، حيث بلغ عدد المحطات للمشروع بأكمله 210 محطات، أبرزها محطة المطار ومحطة جامعة القصيم ومحطة قطار سار.
وتعمل الرحلات عبر 12 مسارًا من خلال توفير 73 حافلة حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة، ومهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل على مدار 18 ساعة يومياً من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.
وأشار إلى أن مشروع خدمة النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة يهدف إلى توفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات، وكذلك الإسهام في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، كما سيسهم المشروع في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة.