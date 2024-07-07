يضم 210 محطات... الرميح والمجلي يطلعان على محطة مشروع النقل العام ببريدة

وأشار إلى أن مشروع خدمة النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة يهدف إلى توفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات، وكذلك الإسهام في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، كما سيسهم المشروع في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة.