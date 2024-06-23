تعليم وتمكين.. أكثر من 10 آلاف نزيل استفادوا من البرامج التدريبية في السجون

وأضاف في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، أن ذلك من خلال 34 معهدًا تدريبيًا، و120 برنامجًا تدريبيًا، في مجالات تقنية الإنتاج الإعلامي، التقنية الإلكترونية، التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية، تقنية تصميم الملابس، التقنية المعمارية والمدينة، الحاسب وتقنية المعلومات.