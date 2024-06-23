تعليم وتمكين.. أكثر من 10 آلاف نزيل استفادوا من البرامج التدريبية في السجون

قال مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك: إن أكثر من 10 آلاف نزيل يستفيد من البرامج التدريبية في السجون، موضحًا أن ذلك من أجل استمرار التعليم والتطوير والتمكين.
وأضاف في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، أن ذلك من خلال 34 معهدًا تدريبيًا، و120 برنامجًا تدريبيًا، في مجالات تقنية الإنتاج الإعلامي، التقنية الإلكترونية، التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية، تقنية تصميم الملابس، التقنية المعمارية والمدينة، الحاسب وتقنية المعلومات.
وأوضح المركز أن تلك البرامج تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالشراكة مع المديرية العامة للسجون.