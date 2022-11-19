"هيئة النقل" تؤكد أهمية حجز الرحلات بمنفذ سلوى.. والحضور قبل الموعد بـ 5 ساعات

وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين وتسهيل تنقل المسافرين من المنفذ السعودي إلى المنفذ القطري -أبو سمرة-، في رحلات ترددية على مدار الساعة، ويشترط لاستخدام حافلات النقل الترددي في منفذ سلوى، الحجز المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمات، كما تتوفر منطقة مخصصة لمواقف السيارات في منفذ سلوى مقسمة إلى منطقتين: المواقف لفترات قصيرة، بحيث لا تتجاوز مدة السماح فيها أكثر من 24 ساعة، والمواقف لفترات طويلة وتمتد فيها فترة السماح بالوقوف بحد أقصى 96 ساعة ( 4 ) أيام فقط، وتستوعب المنطقة المخصصة للمواقف بالمنفذ 3500 سيارة.