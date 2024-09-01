حوكمة إعلانات المؤثرين.. "العبداللطيف" يبرز جهود "تنظيم الإعلام" لمواءمة المحتوى مع قيم المملكة

وأوضح "العبد اللطيف"؛ خلال منتدي الأسرة، أن الهيئة وضعت مجموعة من الضوابط الإعلامية للمحتوى التي تستهدف توفير بيئة آمنة للأسرة من خلال ضمان محتوى يحترم القيم والمبادئ ويعزز من المسؤولية الاجتماعية مثل منع الترويج لمنتجات التبغ، وحماية حقوق الطفل والمرأة، وضمان احترام الحياة الخاصة للأشخاص، وحماية جودة المحتوى، إضافة إلى حوكمة إعلانات المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.