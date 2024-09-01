حوكمة إعلانات المؤثرين.. "العبداللطيف" يبرز جهود "تنظيم الإعلام" لمواءمة المحتوى مع قيم المملكة

استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، جهود حوكمة محتوى إعلانات المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لتتواءم مع الأخلاق والقيم في المملكة.
وأوضح "العبد اللطيف"؛ خلال منتدي الأسرة، أن الهيئة وضعت مجموعة من الضوابط الإعلامية للمحتوى التي تستهدف توفير بيئة آمنة للأسرة من خلال ضمان محتوى يحترم القيم والمبادئ ويعزز من المسؤولية الاجتماعية مثل منع الترويج لمنتجات التبغ، وحماية حقوق الطفل والمرأة، وضمان احترام الحياة الخاصة للأشخاص، وحماية جودة المحتوى، إضافة إلى حوكمة إعلانات المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: تستهدف الهيئة من خلال هذه الحوكمة ضبط جودة محتوى الإعلانات لتتواءم مع الأخلاق والقيم المجتمعية في المملكة؛ حيث تمنع ضوابط ترخيص الإعلانات للأفراد استغلال الأطفال للترويج في التسويق الإعلاني أو أي إعلانات تحض على القسوة أو العنف أو التحريض على ارتكاب الجرائم والتميز أو إثارة النعرات.
وأكّد "العبد اللطيف"؛ أنه لأهمية الدور الملقى على الهيئة تعمل الهيئة على متابعة التزام الوسائل الإعلامية وصانعي المحتوى والأفراد بضوابط المحتوى الإعلامي لتوفير البيئة الآمنة للأسرة.