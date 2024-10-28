"بيبان 24".. باب الامتياز التجاري يعزز دعم القطاع بـ70 علامة مشاركة

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن باب الامتياز التجاري ضمن فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي يقام تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 70 علامة تجارية مانحة، و12 مكتبًا استشاريًّا وقانونيًّا، ويسهم في تعزيز فرص توسع العلامات التجارية المحلية والعالمية المانحة للامتياز التجاري، من خلال دعم منظومة الامتياز وربطها بالجهات ذات العلاقة؛ مما يعزز ثقافة العمل بهذا النموذج الاقتصادي، ويرفع المهارات لدى المانحين والممارسين في المجال.