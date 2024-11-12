بأكثر من 180 مليون ريال.. أمانة القصيم توقّع عقودًا استثمارية في "سيتي سكيب"

وشملت العقود: التوقيع على إنشاء وتشغيل وصيانة برج إداري تجاري فندقي على تقاطع طريق البيارق مع طريق عثمان بن عفان بمدينة بريدة بقيمة إجمالية تجاوزت واحدًا وتسعين مليون ريال، كذلك تطوير وتشغيل وصيانة مواقف نطاق شمال مدينة بريدة بقيمة إجمالية تجاوزت واحدًا وخمسين مليون ريال.