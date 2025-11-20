بالصور.. أمانة الطائف تجهز 150 حديقة وتكثف خدماتها لاستقبال الزوار خلال الإجازة

أنهت أمانة الطائف تجهيز أكثر من 150 حديقة عامة في المحافظة؛ استعدادًا لاستقبال الزوار خلال الإجازة. كما نسّقت وكالة الاستثمار مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف؛ لدعم برامجها وخدماتها خلال هذه الفترة.
ووجّه أمين الطائف، المهندس عبدالله الزايدي، بتهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ودعمها بعدد من الخدمات؛ للتسهيل على الزوار خلال الإجازة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقعة من أهالي المحافظة والسياح من مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أمانة الطائف أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان، بعد إعادة تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، حيث زُوّدت بالمسطحات الخضراء، والمشايات، والطاولات، والكراسي، والجلسات العائلية المظللة، وألعاب الأطفال، ودورات المياه العامة، ومواقف السيارات، ما أسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق.
كما هيأت الأمانة الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب؛ ليتمكن العابرون من الاستمتاع بقضاء أوقات مريحة فيها.
وركزت الأمانة على تعزيز جهود فرق النظافة في جميع المواقع ذات الكثافة العالية، مثل الأسواق، والشوارع التجارية، والساحات، والميادين، إلى جانب استمرار العمل بوتيرة مضاعفة في الأحياء والشوارع الداخلية ومداخل ومخارج المدينة.