بالصور.. أمانة الطائف تجهز 150 حديقة وتكثف خدماتها لاستقبال الزوار خلال الإجازة

وأوضحت أمانة الطائف أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان، بعد إعادة تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، حيث زُوّدت بالمسطحات الخضراء، والمشايات، والطاولات، والكراسي، والجلسات العائلية المظللة، وألعاب الأطفال، ودورات المياه العامة، ومواقف السيارات، ما أسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق.