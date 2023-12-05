"الوعلان" تحتفل بشراكتها مع رينو الفرنسية كموزّع رسمي في السعودية وتعلن عن خطتها التوسعية

أعلنت شركة "الوعلان للتجارة" رسمياً عن شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة "رينو"، كموزع معتمد للعلامة الفرنسية في أسواق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة مساء يوم الأثنين 4 ديسمبر 2023 في مدينة الرياض، بحضور المدير العام لعمليات رينو في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيروم بانود، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الوعلان"، فهد بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في "رينو أفريقيا والشرق الأوسط" و"مجموعة الوعلان"، وعدد من كبار الشخصيات، وممثلي وسائل الإعلام.