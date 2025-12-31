برعاية الأميرة نورة.. زفاف جماعي لـ176 فتاة من "إنسان" بالرياض

واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين الدكتورة شعيع مهل العتيبي، التي رحّبت بصاحبة السمو والحاضرات، وقالت: "نحتفي اليوم بزفاف نخبة من بناتنا العزيزات، وندشّن معهن بدايات أسر جديدة تُضيف للمجتمع قوة، وللوطن استقرارًا، وللمستقبل أملاً ممتدًا".