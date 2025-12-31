برعاية الأميرة نورة.. زفاف جماعي لـ176 فتاة من "إنسان" بالرياض

برعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حفل الزفاف الجماعي لـ176 من فتيات الجمعية، بحضور عدد من الداعمات والمدعوات، ونخبة من المهتمات بالشأن الاجتماعي.
واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين الدكتورة شعيع مهل العتيبي، التي رحّبت بصاحبة السمو والحاضرات، وقالت: "نحتفي اليوم بزفاف نخبة من بناتنا العزيزات، وندشّن معهن بدايات أسر جديدة تُضيف للمجتمع قوة، وللوطن استقرارًا، وللمستقبل أملاً ممتدًا".
وأضافت أن جمعية "إنسان"، وبدعم شركائها، حرصت على تقديم برامج متكاملة تبدأ من الإعداد والتجهيز، وتمتد إلى ما بعد الزواج عبر المتابعة والتأهيل، بما يسهم في بناء حياة أسرية مستقرة.
وأشادت العتيبي بدعم القيادة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية، مؤكدة أن أثر الجمعية وصل إلى أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة.
وأشارت إلى أن حفلات الزواج الجماعي أصبحت علامة مضيئة في مسيرة الجمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو 3300 شاب وفتاة، مجسدة الأثر الاجتماعي والإنساني العميق للبرنامج.
وقدّمت العتيبي شكرها لصاحبة السمو الأميرة نورة على رعايتها ودعمها، كما شكرت الشركاء والجهات المنظمة والداعمة، مهنّئة العرائس ومتمنية لهن حياة زوجية مليئة بالسكينة والمحبة.
وشهد الحفل عرض فيلم "وعدٌ يمتد ليبني الغد"، الذي يجسّد أثر مبادرات الزواج الجماعي، ثم ألقت إحدى العرائس كلمة بالنيابة عن زميلاتها عبّرت فيها عن امتنانهن وشكرهن للجمعية ولراعية الحفل.
كما قُدّم أوبريت "من إنسان… إلى أسرة" الذي مثّل رحلة بناء الأسرة في مشهد فني مؤثر، واختُتم الحفل بتكريم الجهات الداعمة، تلاه مراسم الزفّة والفقرات الفنية وسط أجواء من الفرح والبهجة.