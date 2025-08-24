من غزة إلى حضرموت.. مركز الملك سلمان يواصل دعمه الغذائي والإغاثي

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإغاثية في عدد من الدول، عبر تنفيذ مشاريع إنسانية وإيوائية وغذائية، استهدفت المتضررين من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية.
ففي السودان، وزّع المركز 1500 سلة غذائية للنازحين في محلية القطينة بولاية النيل الأبيض، استفاد منها 9750 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2025م، في إطار المشاريع الإغاثية المستمرة التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني.
وفي اليمن، وزّع المركز مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والرياح في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وشملت خيامًا وحقائب إيوائية تحتوي على أدوات مطبخ وبطانيات ومفارش، استفاد منها 816 فردًا (136 أسرة)، ضمن مشروع يشمل عددًا من المحافظات اليمنية، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 91 ألف فرد.
أما في قطاع غزة، فواصل المركز لليوم الرابع على التوالي توزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر الفلسطينية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني. وشارك في التوزيع المركز السعودي للثقافة والتراث بصفته الشريك المنفذ، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لضمان وصول المساعدات للفئات الأشد احتياجًا.
وأعربت الأسر المستفيدة في غزة عن شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية، مشيدين بالدعم الإنساني المستمر الذي يقدّمه مركز الملك سلمان، والذي خفف من معاناتهم وسط الأوضاع الصعبة، مؤكدين أن هذا الموقف يرسّخ الدور التاريخي للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني.