من غزة إلى حضرموت.. مركز الملك سلمان يواصل دعمه الغذائي والإغاثي

وفي اليمن، وزّع المركز مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والرياح في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وشملت خيامًا وحقائب إيوائية تحتوي على أدوات مطبخ وبطانيات ومفارش، استفاد منها 816 فردًا (136 أسرة)، ضمن مشروع يشمل عددًا من المحافظات اليمنية، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 91 ألف فرد.