جدة.. مصادرة 6 أطنان من الخضراوات ضمن حملة لتعقّب البيع العشوائي

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار "البيع العشوائي" في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات جرى استخدامها لممارسة "البيع العشوائي"، مضيفاً أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.