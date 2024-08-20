بـ 400 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور للعام 2024

وعرضت مزرعة Pacific Northwest Falcons الأمريكية صقرين على منصة المزاد، وتم بِيع الصقرين بقيمة 486 ألف ريال، حيث جاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ مثلوث جير (سوبر وايت)، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 86 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني والأخير فرخ مثلوث جير (ألترا وايت)، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 100 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 400 ألف ريال.