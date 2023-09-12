30 ألف مشارك يتنافسون على جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي

وبيّن الراجحي أن الجائزة الآن في مرحلة المتابعة للذين لديهم مخالفات مرورية، داعيًا المشاركين إلى تطبيق أنظمة وشروط الجائزة وأحكامها التي تنصّ على أن المسجلين في هذا الفرع عليهم الالتزام بأنظمة المرور، وعدم ارتكاب أي مخالفة مرورية لمدة ستة أشهر؛ لضمان بقائهم في مرحلة الفرز، ثم الاختبار النظري والاختبار العملي، وصولًا إلى تتويجهم في الحفل الختامي.