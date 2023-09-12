30 ألف مشارك يتنافسون على جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي

سجلت جائزةُ المنطقة الشرقية للسائق المثالي في النسخة السابقة؛ رقمًا قياسيًّا في عدد المسجلين، والذين بلغوا أكثر من 30 ألف مشارك.
وبلغ عدد المشاركين في فرع الأفراد ممن لديهم مخالفات، "4,274" مشاركًا، بينما بلغ عدد الأفراد ممن ليس لديهم مخالفات "25,450" مشاركًا.
واحتلّت مدينةُ الدمام النسبةَ الأكبر في عدد المشاركين؛ وذلك بنسبة "43%" عن بقية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأوضح الأمينُ العام للجائزة عبدالله بن سعد الراجحي، أن هذه النسخة من الجائزة حقّقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور المستهدف؛ حيث وصل عدد الذين شاهدوا الموقع أكثر من مليون مشاهدة.
وبيّن الراجحي أن الجائزة الآن في مرحلة المتابعة للذين لديهم مخالفات مرورية، داعيًا المشاركين إلى تطبيق أنظمة وشروط الجائزة وأحكامها التي تنصّ على أن المسجلين في هذا الفرع عليهم الالتزام بأنظمة المرور، وعدم ارتكاب أي مخالفة مرورية لمدة ستة أشهر؛ لضمان بقائهم في مرحلة الفرز، ثم الاختبار النظري والاختبار العملي، وصولًا إلى تتويجهم في الحفل الختامي.
وأكّد الراجحي أن الجائزة، وبدعم من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبمتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الأمناء؛ استطاعت إحداث حراك فاعل لرفع مستوى الوعي والتوعية بأهمية السلامة المرورية، ضمن حزمة من المبادرات والإجراءات التي تقوم عليها لجنة السلامة المرورية للحدّ من الحوادث والإصابات؛ مما ساهم في خفض هذه المعدلات بشكل متتالٍ عامًا بعد عام.
وأشار الراجحي إلى أن الجائزة منذ تدشينها في هذه النسخة السابقة نظمت العديد من المعارض المتنقلة لأكثر من 13 موقعًا، إضافة إلى إطلاق حملة دعائية، مشيرًا إلى تفاعل الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة الشرقية.
يُذكر أن الجائزة لها أربعة فروع؛ الأول للأفراد، وتنقسم إلى قسمين لمن لديهم مخالفات مرورية ومن ليس لديهم مخالفات مرورية، وفروع للجهات الحكومية والأهلية، وفرع للنقل الثقيل، وفرع للنقل المدرسي.