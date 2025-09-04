السليمان محذراً: البقالات والمطاعم المحيطة بالمدارس "بيت الداء" لصحة الطلاب

وفي مقاله بعنوان "المقاصف والبقالات.. بيت الداء!" بصحيفة "عكاظ"، أوضح السليمان أنه قرأ تعميمًا يحدد الأطعمة الممنوعة في المقاصف المدرسية، مما يؤكد أن المشكلة الأساسية تكمن في البقالات المحيطة بالمدارس. وأضاف أن وزير الصحة يكرر القول إن الاسم الفعلي لوزارته هو "وزارة المرض لا وزارة الصحة"، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجية جديدة تقوم على الصحة والوقاية، مؤكدًا أن "الوقاية خير من العلاج".