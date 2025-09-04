السليمان محذراً: البقالات والمطاعم المحيطة بالمدارس "بيت الداء" لصحة الطلاب

حذّر الصحفي خالد السليمان من انتشار الأطعمة غير الصحية في البقالات والمطاعم المحيطة بالمدارس، واصفًا إياها بأنها "بيت الداء" الحقيقي الذي يهدد صحة الطلاب، لافتًا إلى أن هذه المتاجر تبيع سلعًا تحظرها لوائح المقاصف المدرسية، وهو ما يستدعي تمديد الرقابة لتشمل جميع مصادر البيع.
وفي مقاله بعنوان "المقاصف والبقالات.. بيت الداء!" بصحيفة "عكاظ"، أوضح السليمان أنه قرأ تعميمًا يحدد الأطعمة الممنوعة في المقاصف المدرسية، مما يؤكد أن المشكلة الأساسية تكمن في البقالات المحيطة بالمدارس. وأضاف أن وزير الصحة يكرر القول إن الاسم الفعلي لوزارته هو "وزارة المرض لا وزارة الصحة"، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجية جديدة تقوم على الصحة والوقاية، مؤكدًا أن "الوقاية خير من العلاج".
وانتقد السليمان ضعف الرقابة على المتاجر الخارجية التي يزدحم فيها الطلاب قبل وبعد الدوام، داعيًا إلى إنشاء جهة موحدة تشرف على الغذاء المقدم للأطفال داخل المدارس وخارجها، وقال: "لا توجد رقابة فاعلة على ما يُعرض في المتاجر... والرقيب الوحيد هو الوعي الذاتي".
كما دعا الأسر إلى تنمية وعي أبنائها بمخاطر المشروبات الغازية والسكريات المؤدية إلى السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن الوعي وحده لا يكفي، وأن الرقابة الحكومية ضرورة ملحة. وختم مقاله بنداء إنساني قائلاً: "صحة صغارنا وديعة لدينا، ننميها حتى يحصدوا فوائدها في كبرهم".