"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة مع سيول وصواعق رعدية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجموم وبحرة وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل والليث وخليص والقنفذة والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على جدة، وأمطارًا غزيرة على العاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.