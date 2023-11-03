"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة مع سيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والباحة وعسير والشرقية وجازان وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والدلم والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجموم وبحرة وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل والليث وخليص والقنفذة والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على جدة، وأمطارًا غزيرة على العاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المدينة المنورة والحناكية والمهد والعيص وبدر ووادي الفرع والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء. وتشهد أمطارًا خفيفة على البدع وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
وتشهد أيضًا منطقة حائل أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.