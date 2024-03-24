كميات الأمطار المسجّلة في 6 مناطق بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من: الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ومكة المكرّمة وعسير والجوف.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بتلك المناطق، سجّلت 15 محطة بالرياض، كميات أمطار تراوحت بين 16.8 مم و0.2 مم، فيما سجّلت محطتان بالمنطقة الشرقية 0.2 مم و8.6 مم.
وفي منطقة الحدود الشمالية، سجّلت محطات الرصد كميات أمطار بين 0.2 مم و3.5 مم، فيما سجّلت مكة المكرّمة، وتحديداً في "الطائف - الشفا" 14 مم.
وأضاف "الأرصاد"، أن محطات عسير الثلاث سجّلت كميات أمطار بين 1.0 مم و0.8 مم، فيما سجّلت محطتا منطقة الجوف 0.4 مم و2.4 مم.