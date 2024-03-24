كميات الأمطار المسجّلة في 6 مناطق بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من: الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ومكة المكرّمة وعسير والجوف.