برعاية أمير الشرقية.. "لأجلهم" تختتم الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

اختتمت جمعية "لأجلهم"، مساء أمس، الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "اقتصاد مزدهر"، الذي أقيم برعاية أمير المنطقة الشرقية "سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود"، واستمرت فعالياته ثلاثة أيام، في مسرح الأمانة بالدمام.
بدأ الحفل بكلمة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، التي أكدت أن الملتقى ركز على تقييم أفضل الممارسات والأبحاث، والتجارب السعودية والخليجية الرائدة لتنمية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب استثمار أحدث التقنيات لتمكينهم في حياة عملية تُحَسن جودة الحياة وتُطَور قدراتهم.
وألقى الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور "هشام الحيدري" كلمة قال فيها: "عملت المملكة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى نظام حقوق ذوي الإعاقة، والذي يعتبر نقلة نوعية في البيئة التنظيمية والتشريعية، إلى جانب تحديد أدوار الجهات الحكومية في تقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم وأسرهم.
وأضاف الحيدري أن مسؤولية الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة بين كل الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في تمكين ورفع جودة حياتهم في كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية وإمكانية الوصول؛ لنصل إلى بيئة تنظيمية متميزة تعزز الاندماج والاستغلال.
وثمّن "الحيدري" جهود جمعية "لأجلهم" في تنظيم الملتقى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقام تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نفخر به في كافة منجزات ونجاحات ذوي الإعاقة.
وتَضَمّن الحفل عرضًا مرئيًّا تناول ملخص لأعماله وما أسفر عنه خلال اليومين الماضيين، كما استعرض جهود جمعية "لأجلهم" في مبادراتها النوعية لخدمة ذوي الإعاقة، قبل أن يتم تكريم الرعاة والداعمين والمشاركين في الملتقى.
يشار إلى أن فعاليات "الملتقى" أقيمت بحضور المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية "عبدالرحمن المقبل"، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص.