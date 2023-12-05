برعاية أمير الشرقية.. "لأجلهم" تختتم الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

بدأ الحفل بكلمة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، التي أكدت أن الملتقى ركز على تقييم أفضل الممارسات والأبحاث، والتجارب السعودية والخليجية الرائدة لتنمية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب استثمار أحدث التقنيات لتمكينهم في حياة عملية تُحَسن جودة الحياة وتُطَور قدراتهم.