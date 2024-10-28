بأكثر من 55 مليارًا.. استثمارات واتفاقيات وصفقات كبيرة في ملتقى الصحة العالمي

شهد ملتقى الصحة العالمي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في ملهم، الإعلان عن مشاريع واستثمارات صحية ضخمة تتجاوز قيمتها 55 مليار ريال، حيث تضمنت صفقات كبيرة بين مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع الصحي، ومنها إعلان شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية السعودية، لتطوير وتشغيل عدة مشاريع للرعاية الصحية بأكثر من 10 مليارات ريال، إلى جانب إنشاء مستشفى دلة بالرياض بقيمة 4 مليارات ريال، فضلًا عن توسعات مجموعة فقيه الطبية بقيمة 5 مليارات ريال.