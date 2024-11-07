"بي آر ويك" تختار إبراهيم المطوع ضمن قادة صناعة العلاقات العامة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

وأشار المطوع إلى أن التهديد الأكبر الذي يواجهه قطاع العلاقات العامة والاتصال هو ندرة المواهب المتخصصة، خاصة التي تتقن اللغة العربية، مع التوسع السريع في السوق وزيادة الطلب على خدمات الاتصالات. وقال إن وكالات الاتصالات تبذل جهودًا ملحوظة في تبني التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ورغم تحقيق بعض النجاحات، لا تزال الوكالات بحاجة لمزيد من الابتكار والمرونة لتبني أدوات جديدة وتحسين أدائها في المجال الرقمي.